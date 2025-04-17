Мультфильм «Лакрифагия» от Свердловской киностудии покажут на ММКФ

Анимационный фильм «Лакрифагия», созданный на Свердловской киностудии, планируют продемонстрировать в рамках внеконкурсной программы «Мультивселенная» на Московском Международном кинофестивале (ММКФ), сообщили в пресс-службе киностудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ММКФ Фото: ММКФ

«"Лакрифагия" — короткометражный анимационный фильм режиссера Елизаветы Климаевой. Это история мотылька-паразита, питающегося слезами. Охотясь на дикое животное, чтобы добыть себе пищу, он рискует сам стать добычей хищника»,— следует из описания мультфильма.

В программе «Мультивселенная» также покажут картины от авторов из Бразилии, Китая, Хорватии, Ирана и других стран. ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля в Москве.

Напомним, на ММКФ покажут два фильма, которые сняли режиссеры из Свердловской области — «Бесконечный апрель» от Антона Бутакова и «Легенды наших предков» от Ивана Соснина. Оба фильма будут представлены в рамках конкурса «Русские премьеры».

Ирина Пичурина