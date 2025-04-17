На Алтае осудят главу предприятия за контрабанду леса на 66 млн рублей

Рубцовский райсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя лесозаготовительного предприятия, обвиняемого в контрабанде лесоматериалов на 66 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По версии следствия, с 2020-го по 2022 годы фигурант дела в рамках внешнеэкономических контрактов предоставлял таможенникам поддельные документы. В них он указывал недостоверные сведения о происхождении древесины.

Таким образом, обвиняемый вывез из России более 4,5 тыс. куб. м лесоматериалов.

Александра Стреклова