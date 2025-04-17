В Приморье контрабандисты вывезли в Южную Корею более 320 тонн краба

Две компании из Владивостока занижали таможенную стоимость экспортируемых в Южную Корею, Японию и КНР морепродуктов. Размер неуплаченных таможенных платежей составил 9,75 млн руб., сообщила сегодня, 17 апреля, Дальневосточная транспортная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что факт занижения таможенной стоимости был выявлен при вывозе за границу более 320 т живого краба. Названия компаний-экспортеров не называются.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов)»,— говорится в пресс-релизе. Максимальное наказание за это преступление — до пяти лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток