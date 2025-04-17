Илон Маск о решении суда Великобритании о трансгендерах: может, у Британии еще есть надежда

Миллиардер Илон Маск одобрил решение Верховного суда Великобритании о невозможности использования термина «женщина» к трансгендерной женщине. Комментируя новость в соцсети Х, он написал «Может быть, у Британии еще есть надежда».

16 сентября Верховный суд Великобритании вынес решение о том, что женщинами могут являться только те, кто ими родился. Дело рассматривалось по иску группы «За женщин Шотландии» (For Women Scotland, FWS), которая оспорила решение суда в Эдинбурге, признавшего, что трансгендерные женщины, как и остальные, могут претендовать на гендерные квоты при приеме на работу.

Лейбористская партия, находящаяся у власти в Британии, приветствовала решение, отметив, что оно вносит «ясность» в интерпретацию закона. Позитивно решение суда восприняла также британская писательница и автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а также консерваторы, сочтя его «явной победой здравого смысла».