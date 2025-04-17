Жан-Клод Ван Дамм заявил о желании приехать в РФ как «посол мира»

Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм записал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о желании приехать в РФ и стать «послом мира». В кадре вместе с ним находится украинский предприниматель и экс-депутат Александр Онищенко.

«Здравствуйте, господин Путин!.. Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы посчитаете правильным, чтобы (у меня была возможность – «Ъ».) стать послом мира... Давайте это сделаем – посол мира!» — говорит господин Ван Дамм в ролике, опубликованном в Telegram-канале журналистки из Украины Дианы Панченко.

Актер добавил, что не готов обсуждать с президентом политику, а хочет поговорить исключительно про «мир, спорт и счастье». В конце ролика Жан-Клод Ван Дамм передал «большой поцелуй» Владимиру Путину, его семье и России.

Как уточнили «РИА Новости», 12 апреля бизнесмен из Украины и экс-депутат от «Партии регионов» Александр Онищенко опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ) сделанную в Дубае совместную фотографию с господином Ван Даммом. Тем не менее дата записи актером обращения неизвестна.