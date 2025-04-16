Скончался гендиректор переславского АО «Завод Лит» Николай Шилов

В возрасте 78 лет умер генеральный директор переславского АО «Завод Лит» Николай Шилов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из Telegram-канала Михаила Евраева Фото: Из Telegram-канала Михаила Евраева

Николай Шилов родился в деревне Слободка Переславского района в 1946 году. Закончил Ярославский технологический институт по специальности инженер-технолог, работал на Переславском химическом заводе, в объединении «Славич».

В 1987 году господин Шилов стал директором Переславского опытного завода Госниихимфотопроекта, впоследствии «Завод Лит». Участвовал в акционировании завода и являлся одним из его владельцев. Во время его работы предприятие освоило новые направления деятельности, главным из которых стало производство теплоизоляционных материалов. В течение 12 лет возглавлял комиссию по бюджету, налогам и финансам в Переславской городской думе. Николай Шилов являлся обладателем авторских прав на ряд изобретений в области технологии производства носителей информации.

«Внезапная потеря. Из жизни ушел хороший человек, профессионал своего дела, сильный руководитель и настоящий патриот своей Родины Николай Дмитриевич Шилов. Знаком с ним с лета 2022 года. Тогда приехал с рабочим визитом в Переславль-Залесский на Завод Лит. Предприятие с большой историей, которым 38 лет руководил Николай Дмитриевич. Добрая память и низкий поклон. Соболезную близким»,— написал господин Евраев.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Николая Дмитриевича. Его светлая память навсегда останется в сердцах переславцев и всех, кто знал этого замечательного человека, посвятившего свою жизнь развитию родного края»,— написал глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий.

Алла Чижова