Продажи аптечных настоек упали на 11% из-за роста акцизов

В январе-феврале 2025 года россияне купили 10 млн флаконов спиртовых настоек, что на 11,3% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит DSM Group. Снижение может быть связано в том числе с сокращением производства пищевого спирта — его выпуск в I квартале упал на 12%, до 12,94 млн дал.

Эксперты объясняют динамику также резким повышением акцизов: этиловый спирт для фармацевтической отрасли стал в ряде случаев подакцизным. «Раньше такой спирт был дешевым аналогом водки на теневом рынке»,— отметил Николай Беспалов из RNC Pharma.

Параллельно на 27% выросли продажи антидепрессантов — до 3 млн упаковок. В отдельных регионах, включая Северную Осетию и Приморье, спрос на настойки, напротив, увеличился, что может быть связано с ажиотажем из-за нововведений.

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