В Брянской области уничтожено 18 домов при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи в Брянской области. В результате полностью сгорело 18 домов, а также две хозпостройки. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Кроме того, повреждены здания школы и социально-культурного центра. Пострадавших при атаке нет.

Сегодня, 16 апреля, глава региона также сообщал об атаке ВСУ на филиал ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго», в результате чего зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции. Ранее при ударе беспилотника был поврежден продовольственный магазин в Севском районе.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. В регионе введен режим КТО, а также ЧС. Вчера, 15 апреля, ВСУ обстреляли из миномета два производственных ангара сельхозпредприятия в Брянской области.