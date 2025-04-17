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Чистый убыток казанского «Волгадорстроя» по итогам 2024 года достиг 3,6 млрд руб

Чистый убыток казанского ООО «Волгадорстрой» по итогам 2024 года достиг 3,6 млрд руб., в 2023 году чистая прибыль компании составляла 2,2 млрд руб. Информация об этом опубликована на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выручка компании сократилась на 10,3%, составив 25,4 млрд руб., а прибыль от продаж ушла в минус на 2 млрд руб.

Активы «Волгадорстроя» также уменьшились: внеоборотные — на 39,1% (до 3,4 млрд руб.), оборотные — на 21,1% (до 21,2 млрд руб.). Дебиторская задолженность снизилась на 20,8% и составила 13,6 млрд руб. Кредиторская задолженность на конец года зафиксирована на уровне 18,5 млрд руб.

Ранее компания участвовала в реализации крупных инфраструктурных проектов, включая строительство трассы М-12 в Татарстане и Чувашии, обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также элементов Большого Казанского кольца.

Подробнее читайте в материале «Строители поехали по кочкам».

Влас Северин

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