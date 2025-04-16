Мэрия Астрахани оспорит решение облсуда об отмене повышения налога на имущество

Глава Астрахани Игорь Редькин подал жалобу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи на решение областного суда об отмене повышения налога на недвижимость. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат облдумы Евгений Дунаев.

В ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли решение о повышении ставки налога на имущество с 0,1% до 0,3% для физических лиц, с 0,5% до 2% для предпринимателей под предлогом, что у чиновников низкие зарплаты. Учитывая, что кадастровая стоимость объектов тоже возросла, налоговая ставка увеличилась бы в 4-10 раз для граждан и в 6-10 раз для бизнеса. С решением городского парламента местные коммерсанты и областные депутаты не согласились, подали коллективный иск в Астраханский областной суд. В общей сложности к делу присоединились более тысячи предпринимателей.

5 февраля текущего года судебное разбирательство по данному факту завершилось. Суд встал на строну бизнеса и признал решение городских депутатов о повышении налоговой ставки недействительным. Теперь же мэрия Астрахани просит суд полностью отменить определение первой инстанции и повысить налоги на имущество с 2025 года.

Нина Шевченко