Началась утилизация носовой части танкера «Волгонефть-239» в Черном море

Подрядная организация, привлеченная владельцем танкера «Волгонефть-239», компанией «Волгатранснефть», начала работы по извлечению и утилизации затонувшей носовой части судна. На проведение операции судовладелец направил 240 млн руб. из своего бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас специалисты проводят комплексное водолазное обследование носовой части танкера. На место аварии доставлено необходимое оборудование, прибыли технические эксперты и аквалангисты, зафрахтованы вспомогательные суда.

По информации «Волгатранснефти», носовая часть «Волгонефти-239» находится в удовлетворительном состоянии с герметично закрытыми грузовыми отсеками. Судовладелец полагает, что текущая ситуация позволяет применить технологию откачки груза из-под воды с последующей утилизацией при соблюдении экологических стандартов.

Как отмечают представители компании, данный подход исключает необходимость использования дорогостоящих сооружений типа коффердам. Организация планирует выполнить работы за собственный счет, что сускорит сроки проведения операции в пределах 2025 года.

При этом для носовой и кормовой частей «Волгонефти-212» владелец считает обоснованным правительственное предложение по локализации останков судна. Носовая часть танкера, в отличие от «Волгонефти-239», лежит на грунте килем вверх, что создает риск утечки нефтепродуктов при подъеме.

Ранее, 21 марта 2025 года, комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров утвердила план по извлечению затонувших частей двух судов. Позднее, 14 апреля, правительство РФ объявило о выделении более 1 млрд руб. на демонтаж надстроек танкеров и разработку коффердамов.

Полное завершение проекта по подъему и утилизации фрагментов танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в декабре 2024 года, планируется в 2026 году.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что «Кама шиппинг» отрицает владение затонувшим танкером «Волгонефть-212». Представитель компании заявил, что организация выступает лишь фрахтователем судна, потерпевшего крушение в Керченском проливе, а не его собственником.

Анна Гречко