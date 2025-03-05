Глава комблага показал «коммунального монстра» на базе КАМАЗа

Мощный шнекороторный очиститель на базе КАМАЗа протестировали в боевых условиях, сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко в своем Telegram-канале 5 марта. Для этого пришлось выбрать место подальше от Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шнекороторный очиститель на базе КАМАЗа, который протестировал комитет по благоустройству

Фото: Комитет по благоустройству Шнекороторный очиститель на базе КАМАЗа, который протестировал комитет по благоустройству

Фото: Комитет по благоустройству

Техника способна за час перекидывать более 1200 тонн снега, она легко справляется со снежным валом 2,5 м шириной и 1,5 м высотой, кузов заполняется за 2-3 минуты. Отметим, что производительность ротора в четыре раза выше, чем у лапового снегопогрузчика.

«Такой коммунальный монстр неплохо бы смотрелся на расчистке аэродрома или на ледниках Сибири. Но может и у нас приживется»,— подчеркнул господин Петриченко

Тем не менее, прежде чем выпускать «монстра» на улицы города, его целесообразность должны будут оценить специалисты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, с улиц Петербурга за неделю вывезли на утилизацию 32 тыс. кубометров снега.

Кирилл Бевзюк