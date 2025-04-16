Фетисов Алексей Вячеславович

Родился 24 мая 1984 года. Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «системы автоматизированного проектирования». В IT-отрасли начал работать в 2006 году в компании Luxoft, где прошел путь от разработчика ПО до вице-президента по развитию цифровых технологий. С 2019 по 2023 год занимал должность руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса—старшего вице-президента ВТБ. Занимался внедрением и запуском системы ЭРА-ГЛОНАСС в части ПО, созданием производственных систем для компании Boeing, реализацией крупных IT-проектов для «Почты России», Газпромбанка, ФНС, МЧС Москвы, DHL, проводил цифровую трансформацию розничного бизнеса ВТБ. С 2023 года назначен гендиректором IT-холдинга Т1.