В Геленджике обновляют территорию у Вечного огня к 80-летию Победы

Администрация Геленджика проводит благоустройство территории возле Вечного огня и памятника Воину-победителю. Как отметил глава города Алексей Богодистов, работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Специалистами завершена замена плитки на участке до ул. Советской, где из-за разросшихся корней деревьев передвижение было затруднено. Поверхность полностью разровняли.

Сейчас специалисты приступили к демонтажу старого покрытия перед памятником Воину-победителю. Планируется заменить существующую плитку на более качественный современный материал, а также обновить покраску самого монумента.

Городские власти гарантируют, что все реставрационные мероприятия будут закончены до начала празднования Дня Победы.

Анна Гречко