В Геленджике обновляют территорию у Вечного огня к 80-летию Победы
Администрация Геленджика проводит благоустройство территории возле Вечного огня и памятника Воину-победителю. Как отметил глава города Алексей Богодистов, работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Специалистами завершена замена плитки на участке до ул. Советской, где из-за разросшихся корней деревьев передвижение было затруднено. Поверхность полностью разровняли.
Сейчас специалисты приступили к демонтажу старого покрытия перед памятником Воину-победителю. Планируется заменить существующую плитку на более качественный современный материал, а также обновить покраску самого монумента.
Городские власти гарантируют, что все реставрационные мероприятия будут закончены до начала празднования Дня Победы.