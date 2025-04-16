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В Геленджике обновляют территорию у Вечного огня к 80-летию Победы

Администрация Геленджика проводит благоустройство территории возле Вечного огня и памятника Воину-победителю. Как отметил глава города Алексей Богодистов, работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Специалистами завершена замена плитки на участке до ул. Советской, где из-за разросшихся корней деревьев передвижение было затруднено. Поверхность полностью разровняли.

Сейчас специалисты приступили к демонтажу старого покрытия перед памятником Воину-победителю. Планируется заменить существующую плитку на более качественный современный материал, а также обновить покраску самого монумента.

Городские власти гарантируют, что все реставрационные мероприятия будут закончены до начала празднования Дня Победы.

Анна Гречко

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