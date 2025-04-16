Полиция Краснодара начала проверку по факту избиения четвероклассника

Полиция Краснодара проводит проверку инцидента в школе №24 Карасунского округа, где, по сведениям очевидцев, произошло избиение ученика четвертого класса. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранительные органы приступили к расследованию после того, как в ведомство поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализированном ребенке, которого привезли родители.

По информации свидетелей, размещенной в соцсетях, ученица избивала сверстника под одобрительные возгласы других школьников. О реакции администрации образовательного учреждения сведений не поступало.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко