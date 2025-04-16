Техническая порча

Наклейку с умершим рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев) сняли с гаража, на котором было нарисовано граффити с фронтменом группы «Кино» Виктором Цоем, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». Петербургский мурал у котельной «Камчатка», в которой работал рок-музыкант, уничтожен. Несколько дней назад поклонники исполнителей поспорили в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испорченное граффити Виктора Цоя фанатами рэпера Паши Техника

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Испорченное граффити Виктора Цоя фанатами рэпера Паши Техника

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Противостояние фанатов Виктора Цоя и Паши Техника началось на прошлой неделе в Москве. На следующий день после церемонии похорон последнего на стене с изображением Виктора Цоя на Старом Арбате появилась надпись «Техник», перекрывшая портрет рок-музыканта. Именно новое граффити стало причиной ссоры между фанатами. В ответ на акцию уличный художник Роман Яковлев приклеил поверх новой работы плакаты, где лидер «Кино» показывает средний палец. Их он дополнил подписью «Цой жив, Техник мертв».

Тогда его действия вызвали неоднозначную реакцию. Солист группы «СерьГа» Сергей Галанин назвал это актом вандализма. Акции в столицах не поддержал и друг Техника Лука Сафронов-Затравкин. По его мнению, уважение к памяти Паши Техника не должно проявляться через акты вандализма.

Спор завершился почти сразу возвращением прежнего облика стены, однако теперь настала очередь Петербурга. На гараже возле котельной «Камчатка» в Петроградском районе заклеили рисунок с Виктором Цоем. Поверх петербуржцы прикрепили Пашу Техника в маске гориллы.

Долго видоизмененным мурал не пробыл: уже к середине дня его уничтожили. На месте памятного граффити теперь находится частично ободранная наклейка с московским рэпером и облупившаяся краска, которая осталась от портрета ленинградского рокера. При этом, как отметил художник Олег Лукьянов, за граффити с Цоем в принципе мало ухаживали, а вандалы и до этого рисовали на лице исполнителя.

В творческой среде Пашу Техника знают больше двух десятилетий, его похороны на Николо-Архангельском кладбище привели к перекрытию движения на Солдатской улице из-за толпы фанатов, которые желали попрощаться.

Паша Техник — музыкальный продюсер и рэпер. В 2003 году основал группу Kunteynir, которая, хотя не стала широко известной, оказала значительное влияние на развитие российского хип-хопа. Также он активно участвовал в рэп-баттлах, выступая в маске гориллы, полностью скрывающей его лицо. С 2008 по 2013 годы отбывал наказание в тюрьме за распространение наркотиков. В сети известен как человек-мем из-за участия в популярных шоу на YouTube.

Стефания Барченкова