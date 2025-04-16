Aurus перед запуском производства в Шушарах ищет переводчиков с китайского

Бренд автомобилей представительского класса Aurus, планирующий запустить производство в Шушарах, ищет переводчиков с китайского языка в Петербурге и Москве. Соответствующие вакансии появились на сервисе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кандидатам предстоит устно переводить на переговорах и совещаниях, в заграничных командировках и в ходе пусконаладочных работ. Также будет необходим письменный перевод технического и делового характера. Предположительно, Aurus планирует наладить сотрудничество с брендом Hongqi автоконцерна Hongqi FAW.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший завод японской корпорации Toyota в Шушарах пока не готов к перезапуску. По словам врио председателя КППиТ Петербурга Александра Ситова, у городских властей и бренда Aurus есть разные видения проекта.

Андрей Маркелов