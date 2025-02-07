Цена картофеля на Кубани выросла на 68% за год

К началу 2025 года цена картофеля в Краснодарском крае достигла 54 руб. за кг, что на 68% превышает показатели годичной давности. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе 2024 года 1 кг картофеля стоил 32,34 руб., а к декабрю цена поднялась до 57,13 руб. В ведомстве отметили колебания розничной стоимости в течение года.

«Динамика цен на продукцию растениеводства, в том числе на картофель, имеет выраженный сезонный характер, а также складывается в результате соотношения многих отдельных факторов»,— пояснили в департаменте.

Для предотвращения необоснованного роста цен на продукты в торговых сетях региона ведется постоянный мониторинг.

Нурий Бзасежев