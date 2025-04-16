Колесо обозрения на «Диво острове» перенесут в другое место

В парке развлечений «Диво остров» на Крестовском острове планируют перенести колесо обозрения на новое место в связи с тем, что в выходные аттракцион чрезвычайно популярен и вокруг него скапливается большое количество посетителей, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для аттракциона выберут более просторную площадку.

Помимо колеса обозрения планируют переименовать большие американские горки, которые носят название «Великолукский комбинат». Поскольку в конструкции аттракциона есть элементы военной тематики, то его переименуют в «Высший пилотаж». В связи с тем, что тема военной подготовки молодежи сейчас актуальна, тема авиации, космоса и армии будет прослеживаться в других аттракционах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что крупный развлекательный центр MazaPark открыли в ТРЦ «Континент» на Байконурской улице планируют открыть в 2025 году.

Андрей Маркелов