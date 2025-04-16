Колесо обозрения на «Диво острове» перенесут в другое место
В парке развлечений «Диво остров» на Крестовском острове планируют перенести колесо обозрения на новое место в связи с тем, что в выходные аттракцион чрезвычайно популярен и вокруг него скапливается большое количество посетителей, сообщает «Деловой Петербург».
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Для аттракциона выберут более просторную площадку.
Помимо колеса обозрения планируют переименовать большие американские горки, которые носят название «Великолукский комбинат». Поскольку в конструкции аттракциона есть элементы военной тематики, то его переименуют в «Высший пилотаж». В связи с тем, что тема военной подготовки молодежи сейчас актуальна, тема авиации, космоса и армии будет прослеживаться в других аттракционах.
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