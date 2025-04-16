Противогололедные яхты

Структуры Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) купили непрофильный для себя актив — ООО «Яхт-клуб „Вороновка“». Основным владельцем яхт-клуба Marine Club на Сылве стало ООО «Актив», близкое владельцу УЗПМ Халэфу Гильфанову. Ранее актив выставлялся на продажу за 30 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», весь персонал водной базы остался прежний. При этом у нового учредителя уже есть планы по развитию клуба. Смену учредительского состава в компаниях не комментируют. По словам экс­пертов, бизнесмены часто приобретают подобные объекты с расчетом на формирование «имиджевых активов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермское ООО «Актив» стало владельцем 99% долей ООО «Яхт-клуб „Вороновка“», управляющего яхт-клубом на Сылве. Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», оставшийся 1% ценных бумаг компании перешел во владение ООО «ТДЦ на Набережной». Ранее учредителем яхт-клуба выступал Олег Голубев, а в предыдущие годы — бывший глава Краснокамского района Юрий Крестьянников и ныне покойный экс-депутат гордумы Перми Сергей Титов. Организация ведет деятельность по складированию и хранению, а также предоставляет туристические услуги и места для временного проживания в кемпингах, занимается рыболовством. Выручка ООО «Яхт-клуб „Вороновка“» за 2024 год составила 1,4 млн руб., чистая прибыль — 9 тыс. руб.

Пермское ООО «Актив», созданное в 2008 году, занимается перевозкой грузов различными автотранспорт­ными средствами. 50,76% акций компании принадлежат ООО «Торгово-деловой центр на Набережной». Руководителем обществ является пермский бизнесмен Халэф Гильфанов. Вторым обществом управляет ООО «Джи Эр Эстейт». Халэф Гильфанов является основным учредителем ООО «УЗПМ Групп», управляющего УЗПМ. Предприятие разрабатывает и производит продукцию под маркой «Бионорд», предназначенную для борьбы с наледью на автодорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Производственная площадка завода находится в Краснокамске.

По данным «Ъ-Прикамье», несмотря на смену собственников, яхтенный клуб Marine Club продолжит свою профильную работу. По словам источника, знакомого с ситуацией, весь рабочий персонал был сохранен в полном составе. При этом новые владельцы уже имеют планы развития приобретенного актива, которые пока не раскрываются. Директор ООО «Яхт-клуб „Вороновка“» Александр Сакулин комментировать смену учредительного состава отказался. В пресс-службе УЗПМ покупку нового актива не комментируют.

Яхт-клуб «Вороновка», или Marine Club, в Новых Лядах на Сылве был выставлен на продажу летом 2022 года. Тогда в объявлении на «Авито» указывалось, что площадка рассчитана на 50 катеров. Для зимнего хранения лодок предусмотрен специальный бокс. Объект оборудован укомплектованными причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов. На водной базе имеется двухэтажный ресторан на 24 посадочных места с бильярдом, гостиница и баня с мангальной зоной. Также есть стоянка для автомобилей. Стоимость объекта была оценена в 30 млн руб. Согласно соцсетям клуба, Marine Club предоставляет услуги по заправке и мойке водного транспорта. Гостиница яхт-клуба имеет четыре номера различного уровня комфорта, включая эконом и люкс. На втором этаже ресторана находится зал вместимостью 40 человек для проведения мероприятий. Стоимость услуг клуба не указывается.

По словам аналитиков, Пермский край — перспективный регион для развития яхтинга, несмотря на сравнительно короткий летний сезон. «Этот фактор, при грамотной стратегии менеджмента, может компенсироваться другими видами услуг — ресторанным и гостиничным сервисом и организацией тематических мероприятий. Поэтому ключевой доход яхт-клубов формируется не только за счет стоянки или обслуживания катеров, но и благодаря организации сопроводительного отдыха»,— считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Согласно 2ГИС, на сегодняшний день в Прикамье действует более 10 яхт-клубов и компаний по аренде парус­ных яхт.

По словам исполнительного директора ОО «Пермская краевая федерация парусного спорта» Олега Полонского, парусный спорт требует объемных финансовых вложений. При этом ранее этот вид спорта пользовался большей популярностью, так как профильные клубы создавались на базе крупных предприятий. Сейчас же коммерческие структуры имеют «достаточно косвенное отношение к профессиональному спорту». «Договариваемся с частными клубами для выхода наших спортсменов на воду, размещения и швартовки лодок»,— пояснил директор федерации.

Господин Тедеев отметил, что покупку яхт-клуба крупной бизнес-структурой можно оценить как перспективный шаг, особенно если новый владелец обладает необходимыми ресурсами и опытом для качественного развития проекта. По его словам, бизнесмены часто выбирают подобные объекты с расчетом на формирование имиджевых активов. «При наличии свободного капитала для благоустройства территории, обновления материальной базы и продвижения клуба учредитель вполне способен вывести такой актив на новый уровень и повысить его привлекательность»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Леонтьева