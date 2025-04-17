Присадка на дорожку

Компании «Технодизель», чья производственная база расположена в Уфимской промзоне, не удалось вернуть земельный участок площадью 0,6 га. Весной 2024 года минземимущества передало его в аренду АО «Уфимский завод экспериментальных химических продуктов» для производства импортозамещаемой продукции: присадок для топлива. «Технодизель», который распоряжался землей с 2020 года, выступил против. Компания обращает внимание, что по спорному участку пролегает единственная автомобильная дорога до их производственной площадки. Арбитражный суд Башкирии, куда компания направила иск о признании действий минземимущества незаконными, доводы истца не поддержал. Юристы полагают, что подавать апелляционную жалобу нет смысла.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минземимущества Башкирии доказало, что сдало участок в аренду в промзоне Уфы законно

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Минземимущества Башкирии доказало, что сдало участок в аренду в промзоне Уфы законно

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии удалось отстоять передачу в аренду 6 тыс. кв. м в промзоне Уфы, на которых Уфимский завод экспериментальных химических продуктов намерен развернуть производство присадок для изготовления автомобильных бензинов и смазочных материалов. Решение министерства в суде попыталось обжаловать уфимское ООО «Технодизель».

Как следует из материалов дела, в октябре 2020 года Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы разрешило «Технодизелю» использовать спорный участок. В феврале прошлого года министерство передало участок в аренду Уфимскому заводу экспериментальных химических продуктов для реализации проектов в сфере импортозамещения. Министр земельных и имущественных отношения Башкирии Наталья Полянская тогда сообщила, что власти «пошли навстречу» заводу и остальным инвесторам в области импортозамещения, «учитывая социальную и экономическую важность этой истории для будущего Башкортостана».

Компания планировала вложить 150 млн руб. в строительство производственного комплекса общей площадью более 20 тыс. кв. м. Ежегодно завод намерен выпускать 1 тыс. тонн присадок для бензина и смазочных материалов. По данным минземимущества, ранее 90% этого рынка занимали зарубежные производители. Производственную линию планировалось запустить в 2026 году, а полностью завершить строительство завода — к 2029 году.

ООО «Технодизель», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в августе 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Александр Ибаев. Компания специализируется на производстве и продаже нефтегазопромыслового оборудования. В 2024 году при выручке 213,4 млн руб. чистая прибыль ООО составила 4,8 млн руб.

АО «Уфимский завод экспериментальных химических продуктов» зарегистрировано в марте 2006 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Акционеры не раскрываются. В 2024 году выручка АО составила 43,3 млн руб., чистая прибыль — 29,4 млн руб.

«Технодизель» в своем иске указал, что его заранее не уведомили о передаче земельного участка заводу химпродуктов. На спорном участке располагается некий объект недвижимости, принадлежащий компании, отметили в «Технодизеле». Кроме того, спорный участок накладывается на соседний, принадлежащий истцу, «в связи с чем строение общества расположено одновременно на двух участках, что свидетельствует о нарушении порядка проведения межевания». «Технодизель» обратил внимание, что земельный участок «находится на территории действия охранных зон, в пределах которых запрещено химическое производство», а также пролегает автомобильная дорога.

Минземимущества Башкирии в отзыве указало, что спорный участок имеет вид разрешенного использования «нефтехимическая промышленность» и находится в санитарно-защитной зоне Уфимской ТЭЦ-4: других обременений нет. В частности, добавили в министерстве, наличие на участке объекта недвижимости «Технодизеля» не запрещает сдавать землю в аренду, а компании следует оформить сервитут (совместное пользование) с арендатором.

Арбитражный суд Башкирии отметил, что договор пользования земельного участка, заключенный с истцом в 2020 году, предусматривал его досрочное прекращение со дня предоставления участка другому лицу. Довод истца о запрете производить на спором участке химическую продукцию суд отклонил, сославшись на вид функционального использования участка. Что касается автомобильной дороги, то, по мнению суда, сведения о ней «отсутствуют в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа город Уфа». Из пояснения мэрии Уфы следует, что дорога является лишь внутриквартальным проездом. Суд также обратил внимание, что у «Технодизеля» нет зарегистрированных прав на объект недвижимости, расположенный на спорном земельном участке.

Технический директор «Технодизеля» Юрий Иванов сообщил "Ъ", что компания будет подавать апелляционную жалобу. «На этом участке расположен единственный заезд к нашему производству. При этом спорный участок заводу по сути не нужен для ведения деятельности: производство расположено на соседнем. Мы поднимали этот вопрос в правительстве республики, и Радий Хабиров поручил главе минземимущества найти выход из ситуации. Ждем результата»,— пояснил господин Иванов.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что подавать апелляционную жалобу нет смысла. «Во-первых, полномочия «Технодизеля» по использованию земельного участка не могут конкурировать с правом аренды, поскольку оно подлежит прекращению при предоставлении участка гражданину или юридическому лицу. Во-вторых, истцом выбран ненадлежащий способ защиты. Ему следовало оспаривать договор аренды, а не действия по его заключению»,— отметил юрист.

Булат Баширов