В Казани на полмесяца раньше начали обрабатывать территории от крыс

Весенняя обработка от крыс в Казани началась на полмесяца раньше из-за ранней весны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В этом году в связи с погодными условиями к дератизации приступили уже 2 апреля. Тогда как в 2024-м обработка стартовала 22 апреля. Начало работ зависит от метеорологических условий», — отметила главный врач дезинфекционной станции Казани Евгения Шарапова.

Обработка от грызунов планируется на территории 743,6 га. Специалисты уже провели работы почти на 100 га, включая парк Победы, площадь Тысячелетия, набережную Казанки, склоны Казанского Кремля, часть парков и скверов Вахитовского района.

Дарья Сайфиева