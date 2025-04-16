Трамп продлил на год запрет на прием судов из России в портах США

Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах связанных с Россией судов. Впервые запрет ввел экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден в апреле 2022 года.

«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов»,— говорится в размещенном в Федеральном реестре США документе Белого дома.

В 2022 году Джо Байден заявлял, что запрет позволит «лишить Россию преимуществ международной экономической системы». В апреле 2024-го он был продлен также на год. В качестве исключения запрет не действует для судов, которые перевозят исходные материалы, специальные ядерные или побочные ядерные продукты, которые не могут приобретаться у альтернативных поставщиков.