В Севастополе простились с погибшим гвардейцем Алексеем Яблонским

В Севастополе простились с наводчиком, гвардии ефрейтором Алексеем Яблонским, погибшим в Курской области при выполнении боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор муниципалитета Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Алексей Яблонский родился в поселке Черноморское Евпаторийского района, позже с семьей перебрался в Севастополь. Он окончил городскую школу №57, после чего получил высшее образование в области физкультуры и спорта в университете им. Вернадского.

С детства Алексей Яблонский увлекался футболом. Выступал за ФК «Севастополь», играл в командах Симферополя и Ялты, стал одним из пионеров развития пляжного футбола и мини-футбола в Севастополе. После завершения спортивной карьеры он работал тренером.

В 2025 году Яблонский подписал контракт с Министерством обороны России и после подготовки был направлен в зону специальной военной операции (СВО) в одно из подразделений ВДВ.

Анна Гречко