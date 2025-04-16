Новый детсад на 150 мест построят в Краснодаре к лету 2026 года

В Краснодаре началось строительство нового детского сада на 150 мест по ул. Героев-Разведчиков. Дошкольное учреждение планируют сдать летом 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Решение о возведении объекта было принято губернатором региона Вениамином Кондратьевым после обращения жительницы краевой столицы Ольги Игнатьевой в январе 2025 года. По словам заявительницы, ее семья проживает в активно развивающемся микрорайоне, где ощущается нехватка детсадов.

Сейчас строители уже возводят стены и колонны цокольного этажа. Финансирование проекта осуществляется совместно из краевого и местного бюджетов в рамках региональной госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Общая стоимость строительства составляет 377,6 млн руб.

Согласно распоряжению губернатора, все новые дошкольные учреждения в Краснодарском крае теперь строятся с ясельными группами.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году в регионе планируется завершить строительство 12 школ и 21 детского сада. Ожидается, что данные меры вместе с прогнозируемым снижением числа школьников позволят сократить количество обучающихся во вторую смену.

Анна Гречко