Доля обучающихся во вторую смену на Кубани снизилась до 25,5%

В образовательных учреждениях Краснодарского края 193,7 тыс. школьников обучаются во вторую смену, что составляет 25,5% от общего числа учеников. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За последние четыре года доля учащихся во вторую смену уменьшилась на 1,2 п.п. — с 26,7 до 25,5%. При этом общее количество школьников в крае возросло на 58,3 тыс. — с 725 тыс. до 783,3 тыс. человек.

В шести муниципалитетах Кубани — Крыловском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Павловском, Брюховецком и Каневском районах — все образовательные учреждения работают в односменном режиме.

По данным краевых властей, в текущем году планируется завершить строительство еще 12 школ и 21 детского сада. Ожидается, что данные меры вместе с прогнозируемым снижением числа учащихся позволят сократить количество обучающихся во вторую смену.

В 2024 году на строительство образовательных учреждений в Краснодарском крае было предусмотрено 39,7 млрд руб. В эксплуатацию планировалось ввести 17 школ и 43 детских сада.

В конце марта 2025 года президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым отметил, что значительная часть школьников в регионе вынуждена учиться во вторую смену из-за высокой миграционной нагрузки.

Анна Гречко