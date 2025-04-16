В майские праздники 2024 года спрос на каршеринг в Сочи вырос на 451%

Спрос на каршеринг в майские праздники 2024 года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным исследования Работы.ру, СберАвто и Ситидрайва, рекордный прирост зафиксирован в Сочи, где количество поездок увеличилось на 451%, в то время как в Москве показатель вырос на 44%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Большинство россиян предпочитают проводить майские праздники на природе: 21% планируют отдых на даче, 18% — пикники с шашлыками, а 15% займутся садово-огородными работами.

Для 11% опрошенных майские каникулы станут возможностью посетить другие города. Наиболее востребованными направлениями оказались Москва и Московская область (24%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (21%), Казань и Ярославль (по 7%). Калининград, Сочи, Тула и Владимир набрали по 5% голосов.

Почти половина путешественников (48%) отправится в поездку на личном автомобиле, а 9% воспользуются арендованными машинами или услугами каршеринга. При этом для экономичных поездок туристы чаще выбирают Kia Rio, Citroen C4 и Skoda Rapid, а в сегментах комфорт и премиум популярностью пользуются Kia Soul, Chery Tiggo 4, BMW 218i, Audi A3 и BMW X1.

В Сочи на майские праздники 2025 года ожидается рост спроса на каршеринг не менее чем на 10%. Аналитики прогнозируют, что жители и гости курорта продолжат отдавать предпочтение автомобилям комфорт и премиум-класса.

Несмотря на возрастающую популярность путешествий, 22% опрошенных сообщили, что будут работать в майские праздники, а 21% планируют просто отдыхать дома без особых планов.

Мария Удовик