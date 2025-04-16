ЕК планирует ускорить процесс отказа в убежище выходцам из безопасных стран

Еврокомиссия сообщила о планах ускорить реализацию Пакта о миграции и убежище, который должен вступить в силу в июне 2026 года. В числе прочего ЕК предложила создать «первый список безопасных стран происхождения», куда просителей убежища можно будет возвращать без угрозы для них.

В первоначальный список предлагается внести Бангладеш, Египет, Индию, Колумбию, Косово, Марокко и Тунис. Предполагается, что запросы об убежище из этих стран будут рассмотрены в ускоренном порядке и «вряд ли будут удовлетворены». Теперь это предложение должны согласовать Совет ЕС и Европарламент.

«Обозначение страны происхождения как безопасной не устанавливает гарантии безопасности для всех граждан этой страны. Государства-члены должны проводить индивидуальную оценку каждого заявления о предоставлении убежища, независимо от того, прибыло ли лицо из безопасной страны происхождения или нет»,— говорится в пресс-релизе ЕК.

Этот шаг может последовать за ускоренным пересмотром концепции безопасности третьей страны и ужесточения правил предоставления убежища в странах ЕС. Как писал Euractiv, в новом регламенте предлагается исключить критерий «связи» между просителем убежища и третьей страной, куда его отправят власти стран ЕС.

Лусине Баласян