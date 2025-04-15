ЕС определит семь безопасных стран для возвращения мигрантов

Еврокомиссия планирует определить семь «безопасных третьих стран происхождения», запросы об убежище из которых будут рассмотрены в ускоренном порядке и, скорее всего, отменены. Как сообщил Euractiv, предварительно в список вошли Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Марокко и Тунис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Концепция безопасной третьей страны позволяет направлять просителей убежища в страну, где они могут найти защиту, вместо той, куда они обратились с запросом. По данным Euractiv, предполагается, что заявки просителей убежища, прибывающих в ЕС из указанных семи стран, скорее отклонят. При этом будет вынесено постановление о возвращении просителей убежища в страну происхождения.

Этот шаг может последовать за ускоренным пересмотром концепции безопасности третьей страны и ужесточения правил предоставления убежища в странах ЕС. Как писал Euractiv, в новом регламенте предлагается исключить критерий «связи» между просителем убежища и третьей страной, куда его отправят власти стран ЕС.

Второе изменение касается ожидания апелляции на отказ в предоставлении убежища на территории страны ЕС. По действующим правилам проситель имеет право остаться в стране, пока его жалобу не рассмотрит суд. Еврокомиссия обсуждает вариант, при котором избежать немедленной депортации можно будет только при специальном разрешении суда.

Лусине Баласян