Кубанские промышленники представят продукцию на выставке в Узбекистане

Десять ведущих предприятий Краснодарского края представят промышленный потенциал региона на Международной выставке «Иннопром: Центральная Азия» в Ташкенте. Мероприятие пройдет с 28 по 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские производители продемонстрируют достижения в радиоэлектронике, металлургии, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении. Впервые будут представлены медицинские изделия для реанимации.

«Уход иностранных компаний стал стимулом в развитии собственных импортозамещающих производств. И сегодня мы готовы не только поставлять продукцию на внутренний рынок, но и экспортировать»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях.

В коллективной экспозиции региона примут участие предприятия, созданные либо развивающиеся с краевой господдержкой: Абинский ЭлектроМеталлургический завод, Краснодарский компрессорный завод, «ПромАгроТехнологии», «Сатурн», «Апрель», «Технологии автоматизации управления», «АТИСС», «Производственная компания», «Барыш-Сфера» и малое предприятие предпринимателя Альберта Рахматуллина.

Коллективную экспозицию организуют министерство промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности региона. Краснодарский край участвует в форуме с первого года проведения, демонстрируя высокотехнологичные производства.

Организаторами выставки выступают Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Анна Гречко