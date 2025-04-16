Назначен начальник УФСИН по Ярославской области

Начальником УФСИН России по Ярославской области назначен Александр Лягошин. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев и Александр Лягошин

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и Александр Лягошин

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Лягошин имеет более 20 лет опыта службы в уголовно-исполнительной системе, начиная с дежурного инспектора и заканчивая первым заместителем начальника УФСИН по Самарской области. Он работал в нескольких регионах.

Михаил Евраев поздравил Александра Лягошина с новой должностью и обсудил с руководителями правоохранительных структур совместную работу. Губернатор заверил, что региональные власти окажут полную поддержку органам исполнения наказаний для повышения эффективности их деятельности.

С февраля 2025 года обязанности начальника УФСИН исполнял Владимир Паленов.

Антон Голицын