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Назначен начальник УФСИН по Ярославской области

Начальником УФСИН России по Ярославской области назначен Александр Лягошин. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев и Александр Лягошин

Михаил Евраев и Александр Лягошин

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев и Александр Лягошин

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Лягошин имеет более 20 лет опыта службы в уголовно-исполнительной системе, начиная с дежурного инспектора и заканчивая первым заместителем начальника УФСИН по Самарской области. Он работал в нескольких регионах.

Михаил Евраев поздравил Александра Лягошина с новой должностью и обсудил с руководителями правоохранительных структур совместную работу. Губернатор заверил, что региональные власти окажут полную поддержку органам исполнения наказаний для повышения эффективности их деятельности.

С февраля 2025 года обязанности начальника УФСИН исполнял Владимир Паленов.

Антон Голицын

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