В Ростове смягчен запрет на парковку самокатов у объектов культнаследия

В донской столице отменили запрет на парковку электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с объектами культурного наследия (ОКН), сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Скрябин внес соответствующую корректировку в постановление «Об организации пунктов размещения средств индивидуальной мобильности в городе Ростове-на-Дону». Ранее размещать парковки для СИМ вблизи объектов культурного наследия было запрещено.

Согласно обновленному документу, ограничения на размещение СИМ вблизи объектов культурного наследия (ОКН) остаются в силе. Как и прежде, парковка электросамокатов запрещена на самих территориях памятников и монументов, а также в пределах 50-метровой зоны вокруг них. Помимо этого, запрет распространяется на проезжую часть дорог, пешеходные зоны, газоны и детские игровые площадки.

Напомним, в феврале 2025 года администрация Ростова утвердила правила организации стоянок для средств индивидуальной мобильности (СИМ). В документе устанавливался порядок размещения электросамокатов исключительно на площадках, согласованных с городскими властями и имеющих соответствующую разметку. При этом площадь каждой стоянки не должна превышать 10 кв. м.

Валентина Любашенко