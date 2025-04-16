В Ростове создадут сайт с афишами мероприятий для пенсионеров

В Ростове-на-Дону появится сайт с афишами мероприятий для пенсионеров «Активное долголетие», об этом пишет в своем Telegram-канале сити-менеджер Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Разработкой сайта в рамках городского проекта «Время активных» займется Департамент социальной защиты населения. Проект направлен на организацию досуга по интересам и оказание необходимой помощи без нахождения в стационаре.

Ожидается, что цифровая площадка позволит своевременно информировать пожилых ростовчан о проводимых мероприятиях и получать от них обратную связь.

По словам Александра Скрябина, пожилые ростовчане уже активно участвуют в самых различных мероприятиях: сдают нормы ГТО, играют в театре, занимаются живописью и вязанием, посещают зарядки на свежем воздухе с инструкторами, а также повышают свою финансовую грамотность и осваивают компьютер.

Мария Хоперская