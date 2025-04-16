Семеновская больница выплатила 20 млн рублей долга перед подрядчиками

Главврача Семеновской центральной районной больницы (ЦРБ) привлекли к административной ответственности за несвоевременную оплату исполненных госконтрактов. В результате задолженность более чем на 20 млн руб. была погашена, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Проверка показала, что в 2024 году больница заключила с несколькими предпринимателями контракты на поставку оборудования и лекарств. Подрядчики выполнили свои обязательства своевременно и в полном объеме, но больница задержала оплату. Прокуратура внесла представление главврачу, и больница погасила задолженность.

Елена Ковалева