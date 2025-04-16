ГУФСИН опроверг жалобы осужденного на условия содержания в колонии «Белый лебедь»

Тельман Сайфаев, осуждённый за убийство 11 человек в Москве и Подмосковье в конце 1990-х, подал иск к администрации колонии «Белый лебедь» в Пермском крае, сообщает телеграмм-канал Shot. Он обвинил руководство учреждения в отказе в полноценной стоматологической помощи и нарушении санитарных норм во время пандемии COVID-19. Сайфаев утверждает, что за 25 лет в колонии ему удалили 11 зубов без предложения лечения, ограничиваясь лишь экстренными мерами при болях. По его словам, с 1999 по 2019 год он не получал квалифицированной помощи.

ГУФСИН по Пермскому краю опровергло эти обвинения, заявив, что все процедуры проводились по медицинским показаниям с его согласия. Осуждённому также предлагали платное протезирование, от которого он отказался.

Также Сайфаев заявил, что заразился COVID-19 из-за отсутствия масок и принудительных работ. ГУФСИН эту информацию опровергло: учреждение было обеспечено СИЗами, а все противоэпидемические меры соблюдались.

Суд частично удовлетворил требования Сайфиева, присудив ему 30 тысяч руб. компенсации вместо запрашиваемых 600 тыс. руб.