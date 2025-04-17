В Казани в первом квартале года продали 2 тыс. квартир в новостройках
За I квартал 2025 года в столице Татарстана было продано свыше 2 тыс. квартир в новостройках. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в «Яндекс Недвижимости».
В Казани в первом квартале года продали 2 тыс. квартир в новостройках
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жилья в Казани выросли на 9%.
В первом квартале 2025 года больше всего квартир было продано в новостройках в Москве (более 21,2 тыс.), Петербурге (свыше 6,4 тыс.), Екатеринбурге (больше 4,3 тыс.).
Ранее сообщалось, что в 2024 году Казань попала в список городов-миллионников, где стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке обогнала инфляцию.