За I квартал 2025 года в столице Татарстана было продано свыше 2 тыс. квартир в новостройках. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в первом квартале года продали 2 тыс. квартир в новостройках

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казани в первом квартале года продали 2 тыс. квартир в новостройках

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жилья в Казани выросли на 9%.

В первом квартале 2025 года больше всего квартир было продано в новостройках в Москве (более 21,2 тыс.), Петербурге (свыше 6,4 тыс.), Екатеринбурге (больше 4,3 тыс.).

Ранее сообщалось, что в 2024 году Казань попала в список городов-миллионников, где стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке обогнала инфляцию.

Дарья Сайфиева