Главные новости 16 апреля. Кавказ

В марте в Ставропольском крае количество выданных кредитных карт уменьшилось на 20%, при этом средний лимит по ним увеличился на 17%.

ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году проведет масштабные ремонтные работы на 3,8 тыс. км линий электропередачи в семи регионах СКФО, стоимостью 4,9 млрд руб.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился подготовить водоемы к купальному сезону и усилить меры безопасности в неорганизованных местах отдыха.

В 2024 году более 70 фермерских хозяйств Северной Осетии стали получателями грантов «Агростартап». Общий объем государственной поддержки составил почти 160 млн руб.

Открытие крупнейшего многофункционального культурного центра «Россия» в Кисловодске перенесли на 2026 год из-за расширения проекта.

Власти Ставрополья разместили тендер на возведение административного здания за 114,5 млн руб. Новое сооружение будет предназначено для Следственного отдела по городу Пятигорск СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Трое жителей Ессентуков предстанут перед судом за похищение человека и вымогательства 1,1 млн руб.

Администрация Ставрополя увеличила на 20% финансирование программы пропаганды здорового образа жизни «НЕзависимость» среди молодежи. Общая сумма поддержки достигла 2,2 млн руб.