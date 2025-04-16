В Ставрополе на 20% увеличили финансирование программ ЗОЖ

Администрация Ставрополя увеличила на 20% финансирование программы пропаганды здорового образа жизни «НЕзависимость» среди молодежи. Общая сумма поддержки достигла 2,2 млн руб., сообщил мэр города Иван Ульянченко.

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«Тенденции и нелегальная реклама пагубных веществ в интернете заставляет нас усиливать профилактическую работу»,— пояснил Иван Ульянченко.

По данным городских властей, в 2024 году зафиксировано снижение случаев отравлений наркотиками на 14% по сравнению с 2023 годом. Однако количество пострадавших подростков выросло с одного до одиннадцати человек.

В образовательных учреждениях города продолжается работа психологов и социальных педагогов по популяризации здорового образа жизни и предотвращению правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. Для учащихся проводятся лекции и дискуссии с участием специалистов наркодиспансера, сотрудников полиции и других экспертов.