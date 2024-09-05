Создавшему нарколабораторию жителю Адлера грозит 10 лет тюрьмы

В Адлере полицейские задержали 30-летнего мужчину, который у себя в квартире организовал лабораторию по производству мефедрона для личного употребления. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Адлере сотрудники Общественной наблюдательной комиссии совместно с краевыми полицейскими провели операцию, в ходе которой удалось задержать 30-летнего местного жителя. В его квартире на улице Череповецкой правоохранители обнаружили вещества, оборудование, необходимое для производства наркотиков, и емкости с жидкостью, содержащей мефедрон.

Общая масса изъятого наркотика превысила 20 граммов. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление наркотиков в крупном размере). Если вину местного жителя докажут, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Центральном районном суде Сочи вынесли приговор в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По итогам судебного разбирательства суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик