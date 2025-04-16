Задержан глава Гаврилов-Ямского района

В Ярославской области задержали главу администрации Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сергеичев

Фото: Андрей Забаев, «Вконтакте» Андрей Сергеичев

Фото: Андрей Забаев, «Вконтакте»

«Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Сейчас Сергеичев задержан. Идет следствие»,— сообщил губернатор.