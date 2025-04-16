Задержан глава Гаврилов-Ямского района
В Ярославской области задержали главу администрации Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Андрей Сергеичев
Фото: Андрей Забаев, «Вконтакте»
«Направили с проверкой контрольно-ревизионную инспекцию в Гаврилов-Ямский муниципальный округ. Со стороны главы Андрея Борисовича Сергеичева выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Сейчас Сергеичев задержан. Идет следствие»,— сообщил губернатор.
Андрея Сергеичева избрали главой Гаврилов-Ямского района в 2022 году. Господин Сергеичев родился в Гаврилов-Яме. Много лет он вел активную общественную деятельность: с 2003 года постоянно избирался депутатом Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям, а с 2018 года был председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского района.