В Ярославской области отопление отключат в мае

Губернатор Михаил Евраев объявил, что отопительный сезон в Ярославской области завершится 1 мая. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Несмотря на стабильные плюсовые температуры, синоптики прогнозируют похолодание в конце апреля. Поэтому власти решили продлить отопительный период до конца месяца, с возможностью корректировки даты при необходимости.

Отключение отопления будет проводиться поэтапно. Сначала его прекратят на предприятиях, затем в жилом секторе и социальных учреждениях. «Эту зиму регион прошел без серьезных технологических сбоев. Сразу после отключения начнется подготовка к следующему отопительному периоду»,— написал губернатор.

«Ъ» сообщал, что в соседней Московской области решили отключить отопление раньше. Процесс начнется 21 апреля, объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.