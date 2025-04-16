В Ростове за день изъяли 11 тысяч пачек сигарет и 200 литров алкоголя

На территории Ворошиловского района Ростова-на-Дону 14 апреля прошел рейд против торговли контрафактной продукцией. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Мероприятия по поиску торговых точек, реализующих контрафактные сигареты и алкоголь, провел отдел №5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ростовской области. В рейде принимали также участие сотрудники Управления торговли.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов изъяли более 11 тыс. пачек сигарет и более 200 литров алкоголя.

Мария Хоперская