В Краснодаре в два раза выросли продажи пасхальных товаров

По данным платформы «Авито», в марте—апреле 2025 года в Краснодаре зафиксирован рост спроса на пасхальные товары ручной работы. Наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте куличей — продажи изделий, изготовленных частными мастерами, увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена составляет 500 руб., при этом наибольший интерес вызвали так называемые дубайские куличи, средняя стоимость которых достигла 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ассортимент, представленный на площадке, включает творожные, бриоши, панеттоне, куличи с начинками и другие вариации. Продажи творожных пасх выросли в 2,5 раза, средняя цена составила 650 руб., однако отдельные предложения, такие как вариант с фисташкой и малиной, оцениваются в 1,8 тыс. руб. Существенно вырос спрос и на шоколадные яйца ручной работы — рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 300%, средняя стоимость — около 600 руб.

Отдельной категорией стали предметы пасхального декора — интерес к ним также вырос в два раза. Средняя цена изделия — 1,4 тыс. руб. В продаже представлены как текстильные игрушки, стоимость которых стартует от 150 руб., так и комплексные флористические композиции, включая искусственные цветы и декоративные элементы, по цене от 850 руб.

На 68% увеличились продажи пасхальных свечей, средняя цена — 450 руб. Существенный рост зафиксирован и в категории посуды и кухонной утвари с тематическим оформлением. Продажи подставок под яйца, выполненных вручную, выросли в 3,5 раза, средняя цена — 950 руб. Корзины приобретаются на 32% чаще (в среднем по 1,1 тыс. руб.), а спрос на сервировочные изделия — тарелки, чашки, столовые приборы и текстиль — вырос от 9 до 23%. Композиции из цветов и декора с пасхальной символикой можно приобрести за 2,5 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков