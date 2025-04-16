В Краснодаре в два раза выросли продажи пасхальных товаров
По данным платформы «Авито», в марте—апреле 2025 года в Краснодаре зафиксирован рост спроса на пасхальные товары ручной работы. Наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте куличей — продажи изделий, изготовленных частными мастерами, увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена составляет 500 руб., при этом наибольший интерес вызвали так называемые дубайские куличи, средняя стоимость которых достигла 900 руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ассортимент, представленный на площадке, включает творожные, бриоши, панеттоне, куличи с начинками и другие вариации. Продажи творожных пасх выросли в 2,5 раза, средняя цена составила 650 руб., однако отдельные предложения, такие как вариант с фисташкой и малиной, оцениваются в 1,8 тыс. руб. Существенно вырос спрос и на шоколадные яйца ручной работы — рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 300%, средняя стоимость — около 600 руб.
Отдельной категорией стали предметы пасхального декора — интерес к ним также вырос в два раза. Средняя цена изделия — 1,4 тыс. руб. В продаже представлены как текстильные игрушки, стоимость которых стартует от 150 руб., так и комплексные флористические композиции, включая искусственные цветы и декоративные элементы, по цене от 850 руб.
На 68% увеличились продажи пасхальных свечей, средняя цена — 450 руб. Существенный рост зафиксирован и в категории посуды и кухонной утвари с тематическим оформлением. Продажи подставок под яйца, выполненных вручную, выросли в 3,5 раза, средняя цена — 950 руб. Корзины приобретаются на 32% чаще (в среднем по 1,1 тыс. руб.), а спрос на сервировочные изделия — тарелки, чашки, столовые приборы и текстиль — вырос от 9 до 23%. Композиции из цветов и декора с пасхальной символикой можно приобрести за 2,5 тыс. руб.