Нижегородец лишился денег в надежде получить подарок на день рождения

Мошенники похитили у 52-летнего жителя Нижнего Новгорода 96 тыс. руб., «поздравив» его с днем рождения. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, злоумышленники позвонили потерпевшему от имени банка и предложили получить денежный подарок. Нижегородец перешел по присланной аферистами ссылке, ввел данные кредитной карты и коды из смс-сообщений. Деньги списались со счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Елена Ковалева