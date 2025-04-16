Нижегородец лишился денег в надежде получить подарок на день рождения
Мошенники похитили у 52-летнего жителя Нижнего Новгорода 96 тыс. руб., «поздравив» его с днем рождения. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
По данным полиции, злоумышленники позвонили потерпевшему от имени банка и предложили получить денежный подарок. Нижегородец перешел по присланной аферистами ссылке, ввел данные кредитной карты и коды из смс-сообщений. Деньги списались со счета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).