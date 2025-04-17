СПОлна студентов

В этом году в пермских ссузах откроется 1 тыс. дополнительных бюджетных мест. Это связано с возросшим интересом к среднему специальному образованию. Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются IT-направления и логистика. В некоторых образовательных учреждениях уровень трудоустройства выпускников достигает 100%. Несмотря на это, региональные предприятия продолжают испытывать нехватку кадров и ищут новые способы решения проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество бюджетных мест в пермском авиатехникуме в этом году увеличится еще на 200 единиц

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Количество бюджетных мест в пермском авиатехникуме в этом году увеличится еще на 200 единиц

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В новом учебном году на программах среднего профессионального образования планируется открыть свыше 18 тыс. бюджетных мест. Как рассказали BG в минобразования Прикамья, это на 1 тыс. мест больше, чем в 2024 году. Увеличение числа мест связано в том числе с ростом желающих поступить в региональные техникумы и колледжи — по итогам приемной кампании прошлого года их количество увеличилось на 9,6 тыс. Всего в системе СПО обучается более 65 тыс. студентов, из них около 800 — представители 70 различных субъектов РФ.

Увеличение числа желающих поступить в техникумы и колледжи связывают с активным развитием условий и качества профобразования. «В регионе строятся новые учебные корпуса, мастерские, спортзалы. Отдельное внимание уделяется возведению и реконструкции общежитий. Вводятся новые профессии и специальности, которые востребованы у работодателей. Кроме этого, развивается система целевых договоров, когда студент уже точно знает, что будет трудоустроен, а будущий работодатель оказывает дополнительные меры поддержки»,— пояснили в ведомстве.

Наиболее востребованными специальностями у первокурсников ссузов в прошлом году стали геология и разведка нефтяных и газовых месторождений — подано 42 заявления на место, на IT-направления — свыше 30 заявлений. Также абитуриенты активно выбирали специальности в отраслях машиностроения и дизайна. В среднем по краю в системе СПО конкурс при поступлении составил четыре заявления на место.

Согласно мониторингу качества подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования от Министерства просвещения РФ, по программам СПО в Прикамье 44,98% студентов приходится на направления инженерии и технических наук, 20,91% — науки об обществе, 16,24% — педагогические науки. Еще 6,52% составляют студенты образовательных программ здравоохранения и медицины, 3,56% — искусства и культуры, 3,03% — сельского хозяйства. Менее 1% составляют обучающиеся на математических и естественных специальностях. Средний балл аттестата студентов очной формы обучения в сегменте СПО составляет 3,90, что ниже среднего показателя по РФ на 0,08% (3,98).

В образовательных организациях Прикамья подтверждают увеличение числа мест бесплатной формы обучения по направлениям СПО. В пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) сообщили, что в этом году в учреждении откроется десять дополнительных бюджетных мест — их общее количество составит 310. При этом наибольшей популярностью пользуются специальности вод­ного транспорта, а именно судовождение (старший техник-судоводитель), эксплуатация судовых энергетических установок (техник-судомеханик) и эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (техник-электромеханик). Самый высокий конкурс, по словам представителя приемной комиссии, наблюдается на «Организации перевозок и управлении на транспорте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пермском филиале ВГУВТ открыта новая специальность по направлению «судостроение» для нужд возрожденной компании «Пермская судоверфь»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В пермском филиале ВГУВТ открыта новая специальность по направлению «судостроение» для нужд возрожденной компании «Пермская судоверфь»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В филиале вуза добавили, что три года назад была открыта новая специальность по направлению «Судостроение». Это связано с возрождением региональной судостроительной компании «Пермская судоверфь». Тем не менее пока говорить о востребованности направления среди абитуриентов сложно. «Существуют проблемы, которые необходимо решать совместно с предприятием, например вопрос с прохождением практики. Для этого нужны площади, соответствующие всем требованиям безопасности, современное оборудование. На это требуется дополнительное финансирование»,— отметили в учреждении.

Директор Пермского авиационного техникума имени Швецова Александр Дическул рассказал, что в приемной кампании этого года количество бюджетных мест увеличится на 200 человек. Наряду с этим растет интерес к среднему образованию со стороны абитуриентов. По итогам приемной кампании 2024 года в учебном заведении средний конкурс составил 12 человек на место, а на направления программирования — 43 человека. По данным господина Дическула, такая тенденция наблюдается и в ряде других ведущих техникумов региона. «В основном молодежь предпочитает направления производства авиационных двигателей, технологии машиностроения, металлургии. В последнее время интерес наблюдается к ранее непопулярной программе „Литейное производство черных и цветных металлов“. Во многом это связано с развитием инфраструктуры образовательных учреждений — у нас создаются новые лаборатории, поставляется современное оборудование. Кроме этого, молодежь видит и перспективу высокой заработной платы на предприятиях»,— подчеркнул директор авиатехникума.

Александр Дическул добавил, что интерес к среднему образованию растет не только за счет развития материальной базы и дополнительного финансирования, но и благодаря «смене мышления молодых людей и их родителей». «Если раньше, выбрав среднее профессиональное образование вместо высшего, ребята могли считаться неудачниками, то теперь, наоборот, это стало возможностью уверенно начать карьеру и добиться хороших результатов»,— пояснил господин Дическул. По его словам, уровень трудоустройства выпускников авиатехникума после выпуска составляет не менее 80%.

Высокие показатели трудоустройства после обучения по программам СПО отмечают и в ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н. Г. Славянова». По словам директора по учебно-производственной работе Михаила Рукавишникова, этот показатель в учебном заведении «можно назвать стопроцентным». «Такой результат объясняется тем, что 85% наших программ направлены на оборонно-промышленный комплекс, который сейчас нуждается в дополнительных кадрах»,— подчеркнул господин Рукавишников.

В филиале университета водного транспорта отметили, что выпускники пользуются спросом среди работодателей, потому что речная отрасль испытывает «острейший кадровый голод». «Их дальнейшее трудоустройство подкрепляется тем, что в процессе учебы студенты проходят практику, знакомятся с ведущими отраслевыми компаниями и особенностями рынка труда»,— пояснили во ВГУВТ.

По информации рекрутинговых агентств, в последнее время действительно наблюдается повышение спроса на выпускников ссузов среди работодателей. Как сообщила директор HH.ru на Урале Оксана Сидлецкая, по итогам 2024 года в регионе было опубликовано 27,8 тыс. вакансий с требованием наличия СПО. Это на 22% больше показателя 2023 года и на 69% больше 2022-го. «В первом квартале 2025 года из общего числа размещенных вакансий 13% приходится на специалистов со средним профобразованием. При этом в половине предложений для соискателей заработная плата начинается от 65 тыс. руб., в 14% — от 130 тыс. руб., 6% — от 260 тыс. руб. Непосредственно в вакансиях рабочего персонала, где требуется СПО, в 96% предложений зарплата находится на уровне 40–85 тыс. руб.»,— рассказала госпожа Сидлецкая. Помимо роста числа вакансий, подходящих выпускникам ссузов, в агентстве отмечают, что в силу нехватки кадров работодатели расширяют границы найма, в частности обращают внимание на более молодых кандидатов без опыта работы и дополнительных навыков.

По словам собственника пермского HR-агентства Detkin & Co Алексея Деткина, для более быстрых темпов обучения сотрудников предприятия начали самостоятельно организовывать специальные центры по переподготовке и обучению кадров. «Если раньше заводы нехотя брали студентов на практику, то теперь таких ситуаций практически не возникает. С ними начинают заключать договоры еще до выпуска из образовательных учреждений. Для ребят это тоже большой плюс — они осознают, что их работа будет не только востребована, но и достойно оплачиваема»,— подчеркнул господин Деткин.

Несмотря на качественные показатели трудоустроенных выпускников ссузов, предприятия продолжают испытывать нехватку кадров. Как пояснил руководитель Александровского машиностроительного завода Артур Маркарян, заводы заинтересованы в узкоспециализированных сотрудниках. При этом многим из них приходится объяснять нюансы производства уже на рабочем месте. «Мы не можем брать специалистов широкого профиля, поэтому машиностроение испытывает гораздо больший кадровый дефицит, чем другие отрасли. В особенности не хватает технологов, литейщиков, конструкторов, логистов, токарей и слесарей»,— поделился гендиректор АМЗ. Вместе с тем, по мнению господина Маркаряна, решить проблему возможно благодаря сотрудничеству с профильными колледжами и дополнительному развитию инфраструктуры для выпускников ссузов.

Для укрепления коммуникации между техникумами и предприятиями Пермский край участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которого в регионе уже создано десять образовательно-производственных кластеров. По данным краевого минобразования, в 2025 году откроется еще два.

Анастасия Леонтьева