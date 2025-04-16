«Автостат» сообщил о снижении цен на пять марок автомобилей

С 1 по 15 апреля пять автомобильных брендов понизили цены на новые машины, следует из данных на сайте «Цена Авто». В их числе китайские Cherry, Dongfeng, BAIC, EXEED и российская Sollers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроссовер Chery Tiggo 4 подешевел на 60–140 тыс. руб. (–2,2% — –5,9%) и стоит от 2,24 млн до 2,62 млн руб. Цены также стали ниже на Chery Tiggo 4 PRO (–1%; 1,95 млн руб.) и Chery Tiggo 7 PRO Max (до –7,8%; 3,33 млн руб.).

Цены также стали ниже на автомобили:

Dongfeng DF6 (–1,5%; 2,6 млн руб.);

Dongfeng DFSK 500 (–13,6%; 1,89 млн руб.);

Dongfeng DFSK ix7 (–16,7%; 2,99 млн руб.);

BAIC X55 (–13,7%; 2,3 млн руб.);

BAIC X75 (–12,1%; 2,93 млн руб.);

EXEED RX в комплектации Premium (–1,9%; 5,24 млн руб.).

Sollers стал продавать пикапы ST6 в дизельных версиях Base и Comfort по цене 2,6 млн и 2,78 млн руб. Стоимость каждой модели упала на 50 тыс. руб. При этом производитель увеличил стоимость кросс-хетчбэка KRX (+0,7%; 2,46 млн руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Машины застоковали по спросу».