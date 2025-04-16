Нововоронежская АЭС подтвердила готовность к оперативному реагированию в ходе межведомственных командно-штабных учений

15 апреля 2025 года на Нововоронежской АЭС прошли командно-штабные учения с отработкой совместных действий различных ведомств по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций на территории расположения АЭС.



Фото: Сергей Морозов, Управление коммуникаций НВ АЭС

Они прошли одновременно на нескольких площадках — в Кризисном центре «Росэнергоатома»* (г. Москва), на территории Нововоронежской АЭС и г. Нововоронежа — с участием около 200 человек в составе сотрудников НВАЭС, группы оказания экстренной помощи атомным станциям «Росэнергоатома» (ОПАС)**, сил и средств МЧС, в том числе, специальной пожарно-спасательной части №14 по охране НВ АЭС и 27-й пожарно-спасательной части города, а также представителей ФМБА России, Клинической больницы №33 г. Нововоронежа, администрации города, специалистов Аварийно-технического центра (АТЦ) Росатома, войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, сотрудников Росгвардии и МВД. Всего порядка 20 организаций.

Было задействовано более 15 единиц различной специальной техники — инженерная и аварийно-восстановительная техника, пожарные расчёты, роботы-манипуляторы.

Участники отработали совместные действия по проведению радиационной разведки и дозиметрического контроля, санитарной обработке и дезактивации, тушению условного пожара, эвакуации условно пострадавших людей и оказанию им помощи.

Параллельно тренировка действий оперативного персонала НВ АЭС проходила на полномасштабном тренажере энергоблока №5, который позволяет моделировать практически любую кризисную ситуацию на АЭС.

Сценарий этого года был сложным и сочетал в себе сразу несколько неблагоприятных событий. За учениями наблюдали представители региональных и федеральных СМИ.

«На таких учениях проверяется готовность членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и наших спасательных групп, причём у каждого — своя функция. Считаю, что учения безусловно удались и совершенно убежден, что российские АЭС могут справиться с любой нештатной ситуацией», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«Учения продемонстрировали хорошую возможность взаимодействия МЧС, ФМБА России, госкорпорации «Росатом», Минобороны, Росгвардии, МВД и высокий уровень готовности подразделений, взаимодействующих структур и ведомств к действиям в нештатной ситуации», — прокомментировал заместитель руководителя ФМБА РФ Николай Ратманов.

Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 Нововоронежской АЭС во время учений работали в штатном режиме. Никаких вмешательств в их работу, связанных с тренировкой, не происходило.