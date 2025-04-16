СК проводит проверку после госпитализации мужчины из-за нападения собак

В СУ СКР по Пермскому краю организована процессуальная проверка информации о нападении собак на человека. Ранее появилась информация, что в Свердловском районе Перми недалеко от АО «ОДК-Авиадвигатель» две собаки бойцовых пород искусали мужчину. После чего он был госпитализирован. Предварительно хозяин животных оставил их без присмотра. Состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное. Руководитель следственного управления Денис Головкин поручил провести проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ