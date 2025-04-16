Паслер прокомментировал работу системы здравоохранения и закрытие больниц

Врио главы Свердловской области Денис Паслер на встреч с журналистами заявил, что система здравоохранения достаточно чувствительная, и требует осторожного подхода в принятии решений. Ранее вице-губернатор — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что укрупнять больницы в Свердловской области не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Татьяна Леонидовна (Савинова — «Ъ-Урал») – не чужой человек для области, с соответствующим образованием и огромным управленческим опытом. Она ничего за предыдущие годы не закрыла из того, что не нужно было закрывать. Ситуация, когда строится что-то новое рядом и закрывается старое — абсолютно нормальная»,— сообщил господин Паслер. Он пообещал, что для принятия решения нужно взвешивать и понимать абсолютно все стороны. Татьяна Савинова должна провести эту работу и доложить главе региона. «Вы о ней обязательно узнаете, и вместе оценим, что происходит»,— добавил он.

По словам господина Паслера он уже ознакомился с ситуацией в сфере здравоохранения в регионе и оценил количество дополнительных финансовых средств, направленных на решение проблем и развитие больниц.

Мария Игнатова