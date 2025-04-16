Владимиров потребовал усилить безопасность на водных объектах Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился подготовить водоемы к купальному сезону и усилить меры безопасности в неорганизованных местах отдыха. Поручение было дано профильным службам и главам муниципалитетов во время заседания правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Особое внимание губернатор уделил организации временных спасательных постов в зонах отдыха у воды в выходные и праздничные дни.

«От этого зависит жизнь и здоровье взрослых и детей. Мелочей здесь быть не может»,— прокомментировал глава региона.

В 2024 году в крае функционировало 34 оборудованных пляжа, при этом специалисты выявили 62 необорудованных места, где массово купались люди. Профилактические мероприятия включали более 300 рейдов и патрулирований прибрежных территорий, свыше 400 разъяснительных бесед с отдыхающими и 85 тематических акций.

Николай Аксенов